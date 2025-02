Fouilles intensives, navette 4 heures avant le match : les supporters d'Anderlecht accueillis froidement à Istanbul !

Le RSC Anderlecht se rend à Fenerbahçe ce jeudi et pour la première fois depuis les incidents à San Sebastian, ils seront accompagnés de leurs supporters. Mais les autorités turques prennent leurs précautions.

Rappel des faits : à San Sebastian, lors de la surprenante victoire d'Anderlecht contre la Real Sociedad, une frange des supporters Mauves avait gâché la fête en provoquant et agressant des supporters espagnols, endommageant le stade et lançant des sièges et du matériel pyrotechnique vers les tribunes proches.

Le club avait alors sévi, privant la Mauves Army (le principal groupe d'ultras, dont certains membres ont été identifiés comme responsables) de trois déplacements locaux. Et l'UEFA avait enfoncé le clou en Europe : pas de supporters lors des déplacements à Riga, Prague et Plzen.

Officieusement, quelques poignées de supporters du club étaient bien sûr présents pour ces matchs, sous couleurs neutres (et se sont comportés de manière irréprochable). Mais officiellement, le barrage d'Anderlecht à Fenerbahçe est le premier match avec public en déplacement depuis ces incidents.

La police turque met en place des mesures strictes

Résultat : les supporters d'Anderlecht sont attendus de pied ferme, avec des mesures rares, généralement mises en place lors des rencontres les plus chaudes. Nous nous sommes procuré les consignes fournies aux Mauves présents à Istanbul.

Ainsi, dès 14h ce jeudi, les stewards et le service ticketing du RSCA seront présents au point de rencontre place Sultanahmet. Et pour 15h45 au plus tard, tous les supporters devront être présents, car la police prévoit une fouille et un contrôle des vouchers nominatifs. Rappel : si le coup d'envoi est à 18h45 heure belge, cela fait bien 20h45 heure turque.

L'objectif est bien sûr de s'assurer qu'aucun objet contondant ou matériel pyrotechnique ne soit introduit dans le stade. Après renseignements pris, ce sont des mesures mises en place côté turc, pas par l'UEFA. Les navettes partiront à 16h45 pour le stade, pour une heure de trajet. Il faudra aussi prendre garde de monter dans la bonne navette (il y en aura 6), car sinon, le supporter s'étant trompé ne sera pas accepté au stade !

Du côté des supporters anderlechtois, on n'est pas ravi de ces mesures très strictes, qui forcent l'ensemble des Mauve & Blanc à se rendre au point de rendez-vous très tôt jeudi et d'être présent au stade plus de trois heures avant le match. Après la rencontre également, il ne sera possible de quitter le stade que via les navettes prévues.

On peut évidemment regretter une telle sévérité, mais on connaît aussi la ferveur et, parfois, les débordements des tribunes turques ; le scénario de la Real Sociedad, s'il se reproduisait, pourrait ici avoir des conséquences dramatiques. Espérons pour les supporters anderlechtois qu'il y aura vite d'autres déplacements, moins délicats...