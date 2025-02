Mourinho contrarié avant de recevoir Anderlecht : "Les gens ne savent pas de quoi ils parlent"

José Mourinho s'est présenté face à la presse à la veille du match contre Anderlecht. Il se réjouit de découvrir ces barrages d'Europa League, malgré la litanie de blessés.

"À domicile ou à l'extérieur, je ne vois jamais vraiment cela comme un avantage", déclare Mourinho lors de sa conférence de presse avant le match contre Anderlecht.

Le match aller se joue en Turquie, mais cela n'a guère d'importance pour "The Special One". "Maintenant que les règles sur les buts à l'extérieur ont changé, je ne regarde plus où se joue le match. Nous jouons un seul match de 180 minutes, qui ne sera vraiment décidé qu'au match retour", explique le Portugais.

Qualification serrée

L'entraîneur voit la campagne européenne de ses troupes comme un parcours du combattant : "Nous avons eu une qualification incroyablement difficile. Beaucoup de blessures, des matches difficiles. Ce n'étaient pas des conditions simples pour obtenir les points nécessaires, et nous avons tremblé jusqu'aux dernières secondes".

Il aime toutefois le nouveau format de la compétition, à commencer par ces barrages : "Les joueurs n'ont pas besoin de motivation supplémentaire pour un match à élimination directe en Europe. Les éliminations sont magnifiques. Émotion, tension... tout y est".

Lorsqu'il choisira le onze qui affrontera Anderlecht, Mourinho aura toutefois du fil à retordre. L'équipe turque souffre de nombreuses blessures, dont de nombreuses en défense.

Le Portugais devra se passer de joueurs comme Diego Carlos, Oosterwolde, Soyuncu et Djiku face à Anderlecht. Le gardien Livakovic, qui a impressionné lors de la Coupe du monde au Qatar, sera également absent contre les Bruxellois.

Mais ce n'est pas la première fois selon Mourinho : "Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Il y a un an, à ce moment-là, nous avions le double de blessures. Maintenant, cela se remarque simplement car ce sont principalement des défenseurs", explique-t-il. "Il n'y a pas de coupable, surtout pas les médecins. L'intensité est plus élevée, il y a plus de courses et ils ont moins de temps pour récupérer. C'est la faute du football."