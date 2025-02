Tout ce qu'il faut savoir sur le futur adversaire de l'Union Saint-Gilloise en barrage de l'Europa League

Dans le cadre de ces barrages d'Europa League, l'Union va avoir une double confrontation face à un cador néerlandais, l'Ajax Amsterdam.

Avec 11 points pris sur 24 possibles, les Unionistes ont fini 21ème de ce classement d'Europa League. Avec 13 points, l'Ajax a terminé 12ème. Les deux équipes s'affronteront ce jeudi pour le match aller : voici ce qu'il faut savoir sur l'Ajax Amsterdam.

Actuellement en bonne forme, les hommes de Francesco Farioli restent sur une série de 6 victoires d'affilées en championnat. Ils pointent d'ailleurs sur la plus haute marche du podium à égalité avec leur rival de toujours, le PSV. A noter qu'ils ont un match de moins pouvant donc leur permettre de creuser l'écart en cas de victoire.

En Coupe, l'Ajax a été éliminé en 1/8 de finale face à l'AZ Alkmaar. Enfin, comme mentionné plus haut, l'Ajax a terminé 12e en Europa League avec 13 points pris. Une campagne qui avait très bien commencé avec 10 points sur 12 pris, avant de s'incliner trois fois. Ils ont tout de même conclu leurs 8 matchs avec une victoire sur le Galatasaray de Dries Mertens.

Les hommes en forme de l'Ajax

Côté Unioniste, il va falloir se méfier de tout le monde mais surtout de ces quelques joueurs en forme. Jorrel Hato, le jeune défenseur de 18 ans est un véritable patron de la défense : malgré son jeune âge, il enchaine les bonnes prestations et maintient la solidité défensive. Kenneth Taylor, meilleur buteur des siens en Europa (3 buts en 7 matchs) est aussi impliqué sur 11 buts en championnat. Véritable box-to-box, il sait attaquer comme défendre.

Wout Weghorst et Brian Brobbey sont les deux machines à marquer ajacides. Présents physiquement, ils déménagent les défenses adverses et trouvent facilement le chemin des filets. Brobbey a tendance à débuter les matchs et Weghorst apporte sa taille et son énergie en fin de rencontre. Sans oublier le calme et expérimenté milieu de terrain Jordan Henderson, habitué aux grands rendez-vous.

Un mercato assez calme

Le mercato n'a pas été très animé côté Ajax. L'arrivée d'Oliver Edvardsen, attaquant norvégien qui a planté 8 roses avec son club de Go Ahead Eagles, vient pallier l'assez gros départ de Chuba Akpom, parti en prêt au LOSC. A noter aussi le départ du back droit Devyne Rensch pour l'AS Roma.