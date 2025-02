Une décision cruciale pour la suite de sa carrière : entre l'Ajax et les grosses cylindrées europénnes, Rayane Bounida a choisi

Depuis plusieurs mois, la crispation était bien présente Rayane Bounida et l'Ajax Amsterdam. Mais il va finalement prolonger l'aventure.

Rayane Bounida, dont le contrat arrivait à expiration et qui suscitait l'intérêt d'autres clubs, a choisi de prolonger son séjour à Amsterdam. Le club et le milieu offensif sont presque tombés d'accord sur un nouveau contrat qui le maintiendra dans la capitale néerlandaise pour au moins trois saisons supplémentaires.

Le fait que Bounida opte pour le projet sportif de l'Ajax, plutôt que pour une aventure lucrative à l'étranger, satisfait pleinement la direction du club. Le talentueux Belge joue chaque semaine pour l'équipe réserve de l'Ajax et est de plus en plus souvent inclus dans la sélection de l'équipe première sous les ordres de l'entraîneur Francesco Farioli.

Une évolution pas à pas

La saison prochaine, il aura même la chance de rejoindre définitivement l'équipe première, un signe clair de confiance en son développement. L'histoire de Bounida a commencé en Belgique, où il est rapidement devenu un phénomène. À Anderlecht, il était considéré comme le talent absolu de sa génération, avec des millions de followers sur les réseaux sociaux admirant ses dribbles spectaculaires et ses prouesses techniques.

Son départ pour l'Ajax en 2022 a été un coup dur pour le Sporting, qui aurait aimé le voir éclore au sein du club. Mais Bounida, alors âgé de seulement 16 ans, a choisi le cursus de formation néerlandais, qu'il estimait plus adapté à ses ambitions.

La décision de rester à Amsterdam s'inscrit dans la continuité de cette logique. Malgré l'intérêt d'autres clubs et la possibilité de viser déjà de gros contrats, il se concentre sur son développement sportif. L'Ajax le considère comme l'une des figures clés de l'avenir et souhaite le voir progresser aux côtés d'autres talents tels que Jorthy Mokio, Jan Faberski et Sean Steur.