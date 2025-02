"C'est une bonne décision de l'arbitre" : José Mourinho satisfait de l'arbitrage après la défaite d'Anderlecht contre le Fenerbahçe

José Mourinho n'a pas estimé que l'arbitrage était mauvais dans le match opposant son équipe, le Fenerbahçe, à Anderlecht.

Habitué à ce genre de match, José Mourinho avait un plan pour battre cette équipe anderlechtoise. L'entraîneur portugais affirmait que jouer à domicile ne changerait rien. Au final ça semble avoir été le cas, le Fenerbahçe s'est imposé sur le score de 3-0 contre Anderlecht dans le match aller des barrages de l'Europa League.

Du côté des Mauves, certaines décisions arbitrales ne passent pas. The Special One n'est pas d'accord : "J’ai aimé l’arbitre. J’ai aimé la manière dont il a gardé le contrôle de la rencontre. Est-ce qu’il y avait corner ou non sur le 1-0 ? Je n’ai pas revu les images." a t-il insisté en conférence de presse.

Presque dans son rôle de showman, Mourinho a insisté sur un bon choix de l'arbitre : "Sur la phase de la main, quand le VAR prend trois minutes pour se décider, c’est qu’il y a un doute, et donc c’est la bonne décision de ne pas le donner. Mais je n’ai pas revu les images", a-t-il expliqué écrit L'Avenir.

Malgré une avance confortable de 3 buts, Mourinho ne veut pas déjà fêter la qualification en huitièmes de finale : "Mon expérience me dit que c’est encore ouvert," pointe l'entraîneur cité par Sudinfo. "Cette confrontation n’est pas encore terminée, et tout peut encore arriver, surtout qu’Anderlecht jouera à domicile lors de la manche retour."

Des provocations ou simplement du déni ? Anderlecht devra aller chercher cette qualification au mental face au Fenerbahçe.