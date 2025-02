Nouvelle rechute d'un habituel titulaire à l'Union : "On ne peut pas garantir qu'il rejouera avant les Play-Offs"

C'est la saison de la malchance pour Alessio Castro-Montes. Déjà victime d'une blessure et d'une rechute, le joueur de l'Union Saint-Gilloise, qui venait de faire son retour, manquera aussi la réception de Malines, ce dimanche.

Après un début de saison plus compliqué, l'Union Saint-Gilloise a repris son rythme de croisière en championnat et est sur une série de 13 matchs sans défaite.

Ce dimanche (16h00), les troupes de Sébastien Pocognoli essayeront d'augmenter leur total lors de la réception de Malines, afin de tourner la page du barrage aller d'Europa League perdu face à l'Ajax Amsterdam.

Mais pour cette rencontre face au KaVé, Sébastien Pocognoli a confié en conférence de presse qu'il serait à nouveau privé d'Alessio Castro-Montes, victime d'une nouvelle rechute.

Nouvelle rechute pour Alessio Castro-Montes, pas certain de jouer avant les Play-Offs

Blessé durant deux longs mois en fin d'année 2024, le joueur passé par le centre de formation d'Anderlecht avant de rejoindre Saint-Trond puis Eupen avait fait son retour durant la période des fêtes et en début d'année civile, avant de rechuter une première fois.

Absent face à l'Ajax en Europa League, Alessio Castro-Montes se rapprochait d'un retour, mais doit donc tout recommencer. "On ne peut pas garantir qu'il rejouera avant la fin de la phase classique. Il a une petite déchirure et ça dépendra de sa cicatrisation, mais c'est déjà sa deuxième rechute. Nous serons donc plus mesurés par rapport à son retour", a confié Sébastien Pocognoli, qui sera aussi privé de Niang, suspendu. Sofiane Boufal pourrait donc être titularisé.