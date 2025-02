"Un stade sold-out face au Lierse ?" : le RFC Liège fait une grande annonce afin de remplir Rocourt pour un match décisif

Le RFC Liège a décidé de faire plaisir à ses supporters en baissant le prix de ses tickets pour la rencontre face au Lierse. Une réduction de dix euros par rapport à d'habitude.

Le RFC Liège vient d'annoncer une nouvelle qui devrait ravir ses supporters. Le club liégeois a décidé de revoir ses prix des tickets à la baisse pour la rencontre du Matricule 4 face au Lierse.

Ce match se déroulera le dimanche 23 février au stade de Rocourt. Le coup d'envoi sera donné à 19h15 dans une ambiance qui pourrait bien être électrique.

Les billets en T1, T3 et T4 coûteront seulement cinq euros, soit dix de moins qu'habituellement. Dans son communiqué, le club liégeois affirme qu'il espère bien remplir le stade grâce à cette réduction : "Un stade sold out face aux Pallieters ?" écrit l'équipe sur son compte X.

Les billets sont disponibles via le site officiel du club. Une prévente sera également organisée le 18 février de 17h à 19h à Rocourt.



Ce match sera très important pour les Sang et Marine. Les hommes de Jamath Shoffner étant sixièmes, une victoire pourrait permettre à Liège de se rapprocher du top six, synonyme de play-offs.