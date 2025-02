🎥 Felice Mazzu y aura cru jusqu'au bout ! Emmené par Lapoussin et Lamkel Zé, Saint-Trond passe à côté de la montre en or contre Bruges

Saint-Trond a mené la vie dure au Club de Bruges. Mais les hommes de Felice Mazzu doivent finalement se contenter d'un partage (2-2).

Après la triste prestation du weekend dernier à Dender (une défaite 2-1 relativement méritée), Saint-Trond devait une revanche à ses supporters. Le défi était de taille : en face, c'est Bruges, victorieux quelques jours plus tôt contre l'Atalanta, qui rendait visite au Stayen.

Malgré l'importance de l'échéance européenne, Nicky Hayen n'a pas fait tourner son effectif autant qu'attendu : des titulaires habituels, seuls Christos Tzolis et Raphael Onyedika ont été laissés au repos.

Pourtant, les Blauw en Zwart ont commencé le match en mode mineur : après dix minutes, Didier Lamkel Zé surprenait tout le monde en trompant Simon Mignolet dans un angle fermé, alors que tout le monde attendait un centre (1-0).

Le Club malmené

Prise à froid, la défense brugeoise a même été prise à défaut une deuxième fois dix minutes plus tard, sur un centre au second poteau repris avec calme par Loïc Lapoussin, auteur de son premier but pour les Canaris (2-0).

Mené, le Club de Bruges a fini par réagir. Sous l'impulsion des trois changements réalisés par Nicky Hayen au repos, les Blauw en Zwart ont poussé en deuxième mi-temps. Saint-Trond a eu quelques opportunités de filer en contre, mais a encaissé la réduction du score signée Hans Vanaken à 20 minutes du terme.

Cela aurait été anecdotique si Tzolis n'avait pas égalisé d'une superbe frappe enroulée dans le temps additionnel (2-2). Le Club de Bruges s'en sort bien mais est désormais à huit points de Genk. Les vrais regrets sont dans le camp de Saint-Trond, qui avait tout pour réaliser le coup d'éclat du weekend mais campe à cinq points du Cercle de Bruges, première équipe hors de la zone rouge.