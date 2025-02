🎥 Quelle démonstration ! Les RSCA Futures (avec Ashimeru) giflent Lommel, le RFC Liège prend l'eau à Beveren

Deux matchs au menu de cette soirée en D1B. Les RSCA Futures et Beveren ont brillé.

Face à une équipe de Lommel qui restait sur sept défaites consécutives, les RSCA Futures ont retrouvé le goût de la victoire, avec un match plein de maîtrise. Certes, il aura fallu attendre plus d'une demi-heure pour voir Milan Robberechts ouvrir le score, mais le but du break de Keisuke Goto, inscrit à l'issue d'une action collective tout aussi belle, est tombé cinq minutes plus tard.

ūü§© | Les RSCA Futures jouent comme à

l’entraînement ! ūüėģ‍ūüí®ūüíü #ANDLOM pic.twitter.com/uJZcgjr1EO — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 15, 2025

Les jeunes Mauves ont continué à pousser dans le deuxième acte et ont salué le retour de Majeed Ashimeru à l'heure de jeu. Le milieu de terrain ghanéen était blessé depuis le début du mois de novembre.

Les RSCA Futures ont ponctué leur belle prestation par trois buts en quatre minutes signés Goto, Kaïs Barry et Ibrahim Kanate dans le dernier quart d'heure(5-0). Les nouvelles recrues du mercato hivernal ont fait du bien, les U23 anderlechtois s'éloignent de la zone rouge et sont désormais dixièmes.

Le RFC Liège paye son début de match trop timide

Soirée bien plus morose en revanche pour le RFC Liège. Les hommes de Gaëtan Englebert ont complètement manqué leur début de match : après un quart d'heure, Beveren menait déjà 2-0. Les locaux ont même planté le troisième juste avant la mi-temps, grâce à un lob parfaitement ajusté de Lennart Mertens.

‚ö°ÔłŹ | 5ÔłŹ‚É£ buts en 3ÔłŹ‚É£ matches, Lennart Mertens est en grande forme ! ūü•ĶūüôĆ #SKBRFCL pic.twitter.com/Yyt9RinJ70 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 15, 2025

La réaction liégeoise a eu lieu : les Sang et Marine ont décoché 17 tirs en deuxième période mais ne sont parvenus qu'à réduire l'écart (3-1) sur un penalty conclu en deux temps par Ryan Merlen. Avec cette défaite, le RFC Liège voit l'écart avec le top 6 encore un peu plus grandir.