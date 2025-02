"Il n'est plus le même" : Pep Guardiola s'exprime sur les critiques à l'encontre de Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne semble traverser une période de déclin, comme le soulignent de nombreux observateurs. Pep Guardiola prend la parole à ce sujet.

Beaucoup critiqué suite à sa prestation plutôt décevante face au Real Madrid en Ligue des Champions, Kevin De Bruyne n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Mais alors, comment expliquer cette baisse de régime ?

"Kevin De Bruyne a joué l'un des plus grands nombres de matchs au cours des huit/neuf dernières années, en jouant tous les trois jours", pointe Pep Guardiola en conférence de presse.

Le tacticien espagnol souligne tout ce que De Bruyne a accompli depuis des années : "Il a fourni un effort incroyable, couvert des distances, utilisé sa physicalité, attaqué les couloirs, récupéré le ballon avec Fernandinho/Rodri, et couru sans cesse."

Une blessure qui ne l'a pas aidé

"Il a 33 ans ! Il est revenu après cinq mois d'absence à cause d'une blessure la saison dernière. Il n’a pas eu de vacances à cause de l’Euro. Il n'est plus le même", avoue le coach espagnol.

Le Diable Rouge est donc en déclin, comme l'exprime Pep Guardiola. Peu de chances qu'il décide de sen séparer cependant, mais son temps de jeu pourrait se voir réduit. La prochaine rencontre des Sky Blues se jouera ce samedi à 16h00 contre Newcastle. Les deux équipes sont respectivement 5e et 6e du championnat anglais. Le duel sera donc crucial pour le classement et une défaite ne mettrait pas les Citizens en confiance avant d’affronter le Real Madrid en Ligue des Champions.