Des tensions dans le vestiaire, avec le staff et les supporters : l'équipe la plus en crise du moment continue de creuser son trou

Lommel traverse une grave crise. L'équipe vient d'enregistrer ce weekend sa huitième défaite consécutive.

Il y a quelques mois encore, Lommel était l'un des principaux candidats pour la montée et a d'ailleurs défié Courtrai en barrage. Cet été, le club a confirmé ses ambitions en dépensant plus de huit millions sur le marché des transferts.

Mais depuis quelques semaines, plus rien ne va. Alors que l'équipe était encore quatrième au début du mois de novembre, elle reste sur onze matchs sans la moindre victoire et vient même de concéder sa huitième défaite de rang.

De la lutte pour la montée au combat pour ne pas descendre

Lommel traverse sa plus grave crise en 93 ans d'existence. Jamais le club n'avait perdu huit fois de suite. Et la défaite de ce weekend, un 5-0 infligé par une équipe des RSCA Futures qui comptait un point de moins au coup d'envoi, n'est pas de nature à rassurer.

Le journal Het Belang van Limburg signale des tensions à tous les niveaux : dans le vestiaire, au sein de la direction, du staff et des supporters. Le club a déjà grillé une cartouche en licenciant l'entraîneur Steve Bould.

Il n'a toujours pas été remplacé : son ancien adjoint Ryan Garry n'est là que de manière intérimaire. Il y a pourtant urgence : il n'y a plus que Seraing et les U23 de Genk derrière Lommel avec respectivement trois et cinq points de moins.