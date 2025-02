Quand Silvio Proto se faisait exclure après une filouterie d'Andrès Iniesta : "J'ai pris deux cartes rouges dans ma carrière, c'était la première"

L'exclusion de Jude Bellingham pour avoir adressé un 'Fuck off' à l'arbitre a fait couler beaucoup d'encre en Espagne. Silvio Proto le comprend mieux que quiconque après avoir vécu la même chose...face à l'Espagne.

L'exclusion polémique de Jude Bellingham a rappelé à Silvio Proto un souvenir encore solidement ancré dans sa mémoire. Cela remonte à octobre 2004, il y a plus de 20 ans. Les U21 belges affrontaient leurs homologues espagnols.

Si le mot d'ordre des Diablotins pour la rencontre renvoyait plutôt à la solidarité avec des profils comme Faris Haroun, Pieter-Jan Monteyne ou encore Jérôme Colinet, l'Espagne alignait quelques virtuoses. Andrès Iniesta, Vitolo, Sergio Ramos et David Silva étaient dans le onze, Santi Cazorla, Cesc Fabregas et Roberto Soldado étaient quant à eux montés au jeu.

Silvio Proto ne se laisse pas marcher sur les pieds

Mais revenons à nos moutons : "Il y avait un coup franc, Iniesta le tire directement au-dessus du mur, alors que l'arbitre n'avait pas sifflé" se souvient Silvio Proto pour RTL Sports.

"Je vais voir l'arbitre en lui expliquant et en disant 'Fuck off' à la fin. Et là, il me dit 'What ? Fuck off ?' avant de me donner la carte rouge. J'ai été exclus deux fois dans ma carrière, c'était la première" rigole-t-il.

En infériorité numérique, les Diablotins ne sont toutefois pas passés loin d'aller décrocher la victoire grâce aux buts de Benjamin De Ceulaer et Maartens Maertens. Mais Fabregas et Cazorla ont par deux fois égalisé pour porter le score à 2-2.

Pour Silvio Proto, l'exclusion a eu des conséquences inattendues : "Grâce à ça, j'ai été repris pour la première fois chez les Diables Rouges lors du rassemblement suivant parce que je ne pouvais pas être appelé chez les U21".