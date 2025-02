Suspension en vue ? Deux entraîneurs de Pro League vont devoir s'expliquer après avoir dépassé les bornes à l'interview

Critiquer les arbitres n'est pas sans risques en Pro League. Deux entraîneurs vont devoir s'expliquer devant la Commission de Discipline du Football Professionnel.

Après la défaite 1-0 de Louvain au Club de Bruges, Chris Coleman était furieux contre l'arbitrage, et en particulier sur la carte rouge avec Thibaud Verlinden. "Bruges n'a besoin d'aucune aide", "C'est une décision médiocre", "Les cartons jaunes ne sont arrivés que dans un seul sens" s'était-il emporté au micro de DAZN.

Il en avait remis une couche en conférence de presse : " À ce moment crucial de la saison, les arbitres doivent être à leur meilleur niveau, tout comme nous. Cela fait deux semaines consécutives qu'ils ne le sont pas et nous en sommes punis. Si l'on veut améliorer cette compétition, tout le monde, y compris l'arbitrage, doit faire mieux".

Le stress de la lutte pour le maintien

Besnik Hasi n'avait pas été plus élogieux après le partage contre Malines survenu à la suite d'un but validé de manière litigieuse après l'intervention chaotique du VAR sur un hors-jeu potentiel : "Je n'ai pas besoin d'explication. De quoi ont-ils besoin ? Ils nous baisent et ensuite ils donnent une explication et tu dois rentrer à la maison et dormir. Non, non. Il doit y avoir des conséquences" avait-il pesté.

Ses propos n'ont pas plu au parquet : "Nous avons eu beaucoup de choses pendant les matchs qui vont toujours contre nous après la décision des arbitres. Et ils donnent toujours une sorte d’explication ou ils crient pour que vous vous taisiez. Il faut rester calme. Comment puis-je rester calme ? Ce n'est pas possible".

Selon Het Laatste Nieuws, Coleman et Hasi devront tous deux s'expliquer devant la Commission de Discipline du Football Professionnel. Dans la plupart des cas, la représentation par un avocat est autorisée. Mais la présence des deux hommes a cette fois été demandée.