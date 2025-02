Vers une saison record en la matière ? La statistique inattendue qui met en lumière le nouveau rôle de Romelu Lukaku

En faisant reculer la défense de la Lazio tout en se montrant disponible pour remiser dos au but vers Giacomo Raspadori, buteur quelques instants plus tard, Romelu Lukaku a parfaitement interprété le rôle taillé pour lui par Antonio Conte.

L'entraîneur italien sait qu'il perdrait beaucoup en ne faisant de Big Rom qu'un buteur chargé de pousser les ballons au fond dans le rectangle. Si Lukaku est le meilleur buteur de Naples avec 9 réalisations, il en est également le meilleur donneur d'assists (7, et même 8 en comptant la Coupe d'Italie).

7 - Romelu Lukaku has provided seven assists in #SerieA this season and only in 2020/21 (11 with Inter) has he provided more in a single campaign in the top-5 European leagues (seven also in 2017/18 term, with Man Utd). Pivot.#LazioNapoli