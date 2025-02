🎥 À deux doigts de se blesser : quand Vincent Kompany se vautre sur la pelouse en plein match du Bayern

Il aura fallu un ballon contré dans le but adverse par Alphonso Davies dans le temps additionnel pour éviter au Bayern de disputer des prolongations face à une valeureuse équipe du Celtic que beaucoup disaient battue d'avance.

Les Bavarois ont tout tenté, sa cassant longtemps les dents sur la défense écossaise. Le long de la touche, Vincent Kompany a exhorté ses hommes a jouer plus vite et a d'ailleurs lui-même tout fait pour favoriser la fluidité du jeu.

Lorsqu'il a constaté qu'un deuxième ballon avait été jeté sur le terrain, Vince The Prince s'est empressé d'aller le chercher dans l'aire de jeu. Mais il n'avait visiblement pas les bons crampons et a gratifié l'Allianz Arena d'une glissade peu contrôlée.

Les arrêts sur image montrent la détresse momentanée s'emparer du visage de Kompany, lui rappelant peut-être quelques blessures de sa carrière de joueur. Heureusement, notre compatriote a rapidement pu reprendre sa place, devenant un quart d'heure plus tard le deuxième entraîneur belge à qualifier une équipe étrangère pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après un certain Raymond Goethals.

Vincent Kompany's reaction after slipping while reaching for a ball that went out of play 😂 pic.twitter.com/W6APGV9VG8