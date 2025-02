"La belle histoire continue" : Simon Mignolet et le Club de Bruges brillent face à l'Atalanta

Le Club de Bruges a une nouvelle fois fait parler de la Belgique en Europe ! Après une victoire convaincante face à l'Atalanta (1-3) et une qualification méritée sur l'ensemble des deux matchs (5-2), Simon Mignolet, le gardien des Blauw en Zwart a livré ses impressions.

Mignolet a souligné que le plan de jeu avait été parfaitement exécuté, notamment lors des vingt premières minutes, où Bruges a rapidement mené 2-0. "Le plan était correct, on a marqué deux buts tôt, et ensuite, on a su défendre ensemble.", a-t-il expliqué au micro de RTL Sport

Le gardien belge a reconnu que l’équipe a dû souffrir face à l’Atalanta, surtout en deuxième mi-temps. "Ici, à l’Atalanta, tu vas forcément souffrir, mais on l’a fait ensemble. On a très bien défendu notre rectangle.", a-t-il ajouté. Cependant, la deuxième période a mal commencé pour Bruges, avec un but, puis un penalty concédé assez tôt. Mais Mignolet a réalisé un arrêt décisif, empêchant l’Atalanta de revenir dans le match. "Heureusement, je l’ai arrêté, et ensemble, on a très bien résisté. Cette victoire est méritée sur les deux matchs".

Le Club héroïque

Mignolet a également évoqué un autre moment clé du match, qui a failli changer la donne. Juste avant le troisième but de Bruges, l’Atalanta a eu une occasion en or, avec un ballon qui a touché le poteau. "J’ai touché le ballon avec ma main, puis Brandon Mechele a sauvé la balle sur la ligne. C’était crucial pour garder le 0 à ce moment-là.", a-t-il raconté.

Quelques instants plus tard, Bruges a marqué sur un contre, scellant ainsi le sort du match. "On a fait le boulot", a résumé Mignolet, satisfait de la performance collective.

Interrogé sur le prochain tour, où Bruges affrontera soit Lille, soit Aston Villa, Mignolet a préféré rester concentré sur l’exploit accompli. "Aujourd’hui, nous méritons cette victoire. Depuis trois ans, on arrive au deuxième tour, et pour une équipe belge, c’est incroyable. La bonne histoire continue.", a-t-il conclu, avec le sourire.