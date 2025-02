Le grand talent Rouche Hakim Sahabo renaît au Beerschot

Après une première moitié de saison décevante au Standard, Hakim Sahabo a trouvé sa place au Beerschot. Le milieu de terrain rwandais espère laisser sa marque chez les Rats.

Hakim Sahabo a été le premier transfert hivernal du Beerschot et est venu au Kiel à la recherche de plus de temps de jeu. Au Standard, il a reçu peu de chances de se montrer, mais à Anvers, il se sent à nouveau apprécié.

Le jeune milieu de terrain explique dans une interview accordée à la Gazet van Antwerpen qu'il a réalisé à quelle vitesse on peut être oublié dans le monde du football. C'est pourquoi il veut profiter de cette opportunité pour se faire remarquer.

Avec encore quatre matchs difficiles à jouer, Sahabo ne veut pas encore se résigner à la situation actuelle de Beerschot. "Je crois toujours en cette équipe. Nous avons réussi à poser des problèmes à toutes les grandes équipes, comme Gand et Anderlecht par exemple."

Cependant, il réalise que ce sont justement ces petits moments qui font la différence. "Malheureusement, ces derniers temps, les détails ont souvent été décisifs dans les matchs, ce qui fait que nous perdons souvent alors que nous ne le méritons pas", explique-t-il.

Beerschot jouera ce samedi à Dender. Ils recevront ensuite la semaine prochaine le KV Malines au Kiel. Les Rats sont déjà assurés de participer aux Playdowns avec quatorze points seulement.