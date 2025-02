🎥 Une belle volée de Tielemans inquiète Liverpool, encore freiné en Premier League

Une nouvelle fois titularisé par Unai Emery, Youri Tielemans a trouvé le chemin des filets lors de la rencontre entre Aston Villa et Liverpool, mercredi soir. Malgré son égalisation précédant le 2-1 de Watkins, les Villans n'ont pas réussi à tenir la victoire face aux Reds.

Pendant que la suite des barrages retour de Ligue des Champions battaient leur plein, deux équipes ayant terminé dans le top 8 et déjà qualifiées pour les 1/8es de finale s'affrontaient en Premier Leage, ce mercredi soir.

Une rencontre importante pour les deux équipes entre Aston Villa et Liverpool était au programme. Les Villans, avec un Youri Tielemans titulaire et un Amadou Onana toujours blessé, voulaient revenir sur la sixième place de Chelsea et les tickets européens, tandis que Liverpool voulait accroitre son avance sur Arsenal avant un déplacement difficile sur la pelouse de Manchester City.

Ce sont d'ailleurs les Reds qui ont ouvert la rencontre dès la demi-heure. Diogo Jota a fait tout le travail avant de servir Mohamed Salah, qui a terminé d'une frappe dans le plafond (0-1, 29e).

Salah opening the scoring with his 24th goal of the Premier League season 🇪🇬👑 pic.twitter.com/GLrp8UFfVO — Liverpool FC (@LFC) February 20, 2025

Aston Villa a réagi, quelques minutes plus tard. Coup-franc décalé sur la gauche, centre et plusieurs rebonds dans le rectangle, avant la reprise d'une frappe sèche de Youri Tielemans pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 38e). Aston Villa a même pris les commandes juste avant la pause, via Watkins (2-1, 45+3e).

Battu à une seule reprise en Premier League cette saison, Liverpool a remis les compteurs à égalité, à l'heure de jeu, via Alexander-Arnold. Partage spectaculaire, qui n'arrange réellement personne au niveau comptable, mais avec un Youri Tielemans buteur entre Villa et Liverpool, ce mercredi. C'est le deuxième partage en trois matchs de championnat pour les Reds, après celui concédé face à Everton.