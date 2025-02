Quand la Pro League fait du neuf avec du vieux : les résultats très mitigés des "vieilles marmites" en D1A

Le KV Courtrai a licencié Yves Vanderhaeghe après un bref retour manqué à la tête des Kerels. Et comme ils en ont pris l'habitude, les dirigeants flandriens ont encore rappelé un ancien de la maison à la rescousse.

Nos dirigeants manquent-ils d'imagination ? Beaucoup de supporters en Pro League doivent se poser la question. Mais à Courtrai, on doit parfois penser que le répertoire de la direction n'est mis à jour que tous les 5-6 ans.

Après avoir licencié Yves Vanderhaeghe, Courtrai a en effet décidé de lui désigner pour successeur Bernd Storck. Un homme dont le CV parle pour lui puisqu'il a déjà maintenu trois clubs en D1A : Mouscron, le Cercle et... Courtrai, donc, en 2023. Mais si l'expérience de la Pro League aide souvent à obtenir des résultats, il est très rare que des coachs qui reviennent dans leur ancien club réussissent : les chiffres le prouvent... et impliquent très souvent le KV Courtrai.

Vanderhaeghe, De Boeck, Custovic, Belhocine...

Cette saison, seul le KVK avait déjà fait appel à un ancien de la maison, à savoir Yves Vanderhaeghe. Et malgré ses anciens passages réussis, qui commençaient à dater, il s'est cette fois complètement loupé : 8 matchs, aucune victoire, 0,25 point par match de moyenne.

Et lors de la saison 2023-2024 ? Là aussi, Courtrai a été le seul club de D1A à nominer un ancien entraîneur. C'était Glen De Boeck, en octobre 2023. Il a tenu 9 matchs, pour deux victoires, et a pris la porte dès décembre sur un bilan de 0,89 point par match. La réussite de 2017-2018 (24 victoires en 46 matchs) était oubliée.

Ce n'était pas la première fois récemment que Courtrai optait pour le retour d'un ex-coach puisqu'en... 2022-2023 aussi, les dirigeants des Kerels allaient rechercher l'ancien adjoint de Vanderhaeghe, Adnan Custovic. Pour un résultat tout aussi mitigé : 2 mois (septembre-novembre 2022), 12 matchs, 7 défaites, 0,92 point pris.

Avant cela, il y avait eu le retour un peu plus réussi de Karim Belhocine : après avoir lancé sa carrière de T1 au Stade des Eperons d'Or en 2016-2017, le Franco-Algérien était revenu en octobre 2021 et avait réussi à se maintenir. Mais il prendra la porte en tout début de saison 2022-2023. Bilan : 33 matchs, 17 défaites, 0,97 point par match. Vanderhaeghe, De Boeck, Custovic, Belhocine : aucun de ces 4 retours n'aura amené un bilan d'un point par match en moyenne au KVK.

Et les autres clubs de Pro League ?

En ne remontant que jusqu'à l'après-COVID 19 par souci de concision, on constate que Courtrai est de loin le club à avoir le plus souvent fait appel à des "ex". Mais le RFC Seraing, en 2022, avait ramené José Jeunechamps au Pairay pour un résultat guère meilleur - 15 matchs, 9 défaites et un licenciement dès octobre.

En février 2022, Yves Vanderhaeghe - tiens, déjà lui - fait son retour au KV Ostende après la période dorée de 2015-2017 ; au début, tout se passe assez bien, avec un maintien miraculeux. Mais après 9 défaites en 15 matchs en début de saison 22-23, Vanderhaeghe prend la porte, confirmant que ce genre de "remariage" ne marche qu'à court terme.

Le seul exemple récent de réussite relative aura finalement été celui de Felice Mazzù, revenu en messie au Mambourg durant la saison 2022-2023. Après avoir loupé de peu les PO2 mais redynamisé les Zèbres avec une moyenne de prétendant au top, la saison 2023-2024 se passera cependant beaucoup moins bien et en mars 2024, Mazzù prend la porte sur un bilan de 20 victoires en 49 matchs (1,24 pt par match). Alors, est-ce dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes ? L'expérience semble prouver le contraire...