"À bientôt les gars" : Thomas Meunier s'apprête à retrouver l'un de ses anciens clubs en Ligue des Champions

Thomas Meunier retrouvera Dortmund en Ligue des Champions. Le club allemand ne l'a d'ailleurs pas oublié et lui a adressé un message.

Ce vendredi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été dévoilé. De nombreuses jolies affiches sont au rendez-vous, avec notamment un PSG - Liverpool et un Real - Atlético.

Parmi toutes ces confrontations, un affrontement sera particulier pour l'un de nos Diables Rouges. En effet, Thomas Meunier retrouvera son ancien club, le Borussia Dortmund, avec le LOSC.

Le natif de Saint-Ode a évolué au sein du club allemand durant quatre années, entre 2020 et 2024. L'arrière droit connaît donc très bien son futur adversaire.

Si les Lillois n'avaient pas tiré au sort le Borussia Dortmund, cela aurait pu être le Club de Bruges pour le Diable Rouge, une équipe qu'il connaît bien également puisqu'il y a joué durant cinq ans, entre 2011 et 2016. "Bon. Il va bien falloir faire un choix. 😁 "Blauw en zwart" ou "Gelb und Schwarz" ?" avait écrit Meunier avant de connaître son futur adversaire.

Bon. Il va bien falloir faire un choix. 😁 "Blauw en zwart" ou "Gelb und Schwarz" ?#TOTOUTARD #UCLdraw pic.twitter.com/TFWJMQVJ7W — Thomas Meunier (@ThomMills) February 20, 2025

Ce sera donc finalement le BVB. L'écurie de Bundesliga n'a d'ailleurs pas oublié le joueur belge. L'actuel onzième du championnat allemand a écrit "See you soon (À bientôt)" à l'attention du joueur né dans la province du Luxembourg. Ce à quoi le latéral a répondu en allemand : "Bis bald, Jungs 😁 (À bientôt les gars)".