Globe-trotter et bonne surprise du championnat, Tjaronn Chery va-t-il se poser ou quitter l'Antwerp ?

Tjaronn Chery était un illustre inconnu aux yeux du public belge à son arrivée, mais s'est vite dévoilé comme l'une des bonnes pioches de l'été. Et le globe-trotter pourrait bien décider de se poser !

Tjaronn Chery (36 ans) a déjà connu plus d'une dizaine de clubs dans sa carrière, et est notamment passé par l'Angleterre, la Turquie, la Chine et Israël après les Pays-Bas, son pays formateur. Cet hiver, une rumeur faisait état d'un intérêt de la part d'un club de Dubaï.

L'optimisme pourrait donc ne pas être de mise concernant l'avenir de Chery, nouveau chouchou du Bosuil, dans notre championnat. Mais le Surinamais se plaît en réalité beaucoup à Anvers. "Je me sens vraiment à ma place ici. C'est une équipe de marginaux", plaisante le meneur de jeu de l'Antwerp dans Het Laatste Nieuws.

"J'ai la sensation d'être apprécié des supporters. Ils aiment les gars comme moi, qui se battent sur tous les ballons. Un peu un voyou. Ils aiment la bagarre", continue Tjaronn Chery. "Mais savent aussi s'enthousiasmer pour une belle action".

Et des belles actions, il en a déjà réalisé quelques-unes cette saison : Chery est l'un des joueurs les plus décisifs du championnat, avec 11 buts et 6 passes décisives en championnat. Sous contrat jusqu'en 2026, il ne compte pas forcément partir de sitôt.

"Si ça ne dépendait que de moi, l'Antwerp serait mon dernier club et je prendrais ma retraite ici", affirme Tjaronn Chery. "J'ai trois enfants, je voudrais me poser". Fini le tour du monde donc : il est bien possible que la saison prochaine, l'Antwerp ne doive pas chercher de successeur à son maître à jouer.