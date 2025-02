Un stade entré dans la légende du football belge va être détruit

11 octobre 2013, Zagreb : la Belgique affronte la Croatie dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2014. Une victoire et c'est la qualification tant attendue : les Diables Rouges sont en pleine renaissance, aux prémisses de la génération dorée qui doit emmener notre football jusqu'aux sommets.

On s'en rappelle : un doublé de Romelu Lukaku dans le Stade Maksimir permet aux Diables de s'imposer 1-2, et donc de se qualifier pour leur première Coupe du Monde depuis 2002. Un moment rentré dans la grande histoire du football belge.

Mais une partie de cette histoire va être démolie : en effet, le Stade Maksimir, où évoluait le Dinamo Zagreb, va devoir être rasé pour faire la place à un nouveau stade de 35.000 places au même endroit. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre croate, qualifiant ce projet de "crucial pour le football croate".

Le nouveau stade Maksimir coûtera 179 millions d'euros et devrait voir le jour en 2029. Son prédécesseur était assez obsolète, et ce déjà en 2013 lors du passage des Diables ; en 2020, sa capacité avait été réduite à 20.000 places. Il était toujours l'enceinte du Dinamo Zagreb.

NEW MAKSIMIR IN 2029!



Today, the Agreement on the removal of the existing and construction of the new Maksimir was presented between the Government of the Republic of Croatia and the City of Zagreb.



The new Maksimir stadium should be built by late 2029 and will have a capacity… pic.twitter.com/NMCYQ8BEPh