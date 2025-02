🎥 Comme à sa grande époque anderlechtoise : Anders Dreyer frappe fort pour ses grands débuts en MLS !

Le San Diego FC aura frappé fort pour le tout premier match de son histoire en championnat de MLS. Dans la nuit de dimanche à lundi, la nouvelle franchise californienne se déplaçait au LA Galaxy, champion en titre et grand favori.

Et San Diego s'est imposé sur le score de 0 à 2, avec un seul nom au marquoir : celui d'Anders Dreyer. Le Danois arrivé cet hiver du RSC Anderlecht est rentré à jamais dans l'histoire comme premier buteur du San Diego FC.

Profitant d'abord d'une erreur de la défense de Los Angeles en début de seconde mi-temps, Dreyer était ensuite à la conclusion d'un contre rondement mené dans les arrêts de jeu pour faire 0-2 et sceller la victoire de son équipe.

L'international danois avait quitté Anderlecht le 31 janvier dernier direction la MLS contre 5,5 millions d'euros. Une belle somme, même si elle était loin de la valeur estimée du joueur (10 millions) et offrait une plus-value assez limitée au RSCA qui l'avait acheté 4,2 millions.

Cette saison, Dreyer peinait à retrouver l'insolente efficacité de 2023-2024, n'ayant inscrit que 3 buts (et délivré 6 assists) en championnat. La saison passée, le Danois en avait inscrit 19 en 37 matchs.

