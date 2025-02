La défense de Liverpool s'en souviendra : à deux doigts de battre un record, Jérémy Doku fait entrer...Trent Alexander-Arnold dans les livres d'histoire

Depuis son arrivée en Angleterre, Jérémy Doku joue en général assez bien contre Liverpool, qu'il avait eu l'opportunité de rejoindre avant de percer à Anderlecht, comme pour rappeler aux Reds à quel point ils avaient eu raison de se pencher sur son cas.

Hier, malgré la défaite 0-2, le Diable Rouge était déchaîné. Comme à son habitude, Doku ne s'est pas caché sur le côté gauche : ses changements de rythme répétés ont fait vivre un cauchemar à Trent Alexander-Arnold.

Selon Squawka, la dynamite de City a réussi pas moins de 15 dribbles sur l'ensemble du match. Seul Adama Traoré a fait mieux (16) depuis que l'institut relève les statistiques de Premier League, soit la saison 2003/2004.

Most take-ons completed in a single Premier League game since Opta records began in 2003/04:



◎ 16 - Adama Traoré vs. Watford (2020)

◉ 15 - Jérémy Doku vs. Liverpool (2025)

◎ 15 - Allan Saint-Maximin vs. Sheff Utd (2021)



Jérémy Doku had TAA on toast at times, dribbling past… pic.twitter.com/7GqlsKeYlx