"C'est zéro pour cent d'alcool, hein" : Lazare Amani se lâche après le lancé de gobelet

Lazare Amani a décidé de réagir sur son compte Facebook après avoir été victime d'un lancé de gobelet. Un incident qui ne semble pas le déstabiliser.

Dimanche dernier, lors de sa sortie face au Club de Bruges, Lazare Amani a été la cible d'un gobelet lancé par un supporter brugeois. Le joueur avait réagit en buvant le verre de bière qui lui avait été jeté.

L’Ivoirien a tenu à répondre à cet incident sur son compte Facebook. "C’est zéro pour cent d’alcool hein Fhum. Prochainement, faut me donner à manger d’abord avant de me donner à boire, de préférence un bon garba ou un bon riz avec de la sauce graine", écrit-il.

"Quelqu’un qui revient de loin comme ça, c’est quelle injure ou réaction qui pourrait me faire mal… Je suis venu jouer mon ballon, il y a Djamanan qui compte sur nous", ajoute le Liégeois.

"C’est rien même ça là. Ce que les Ivoiriens même nous ont montré pendant la CAN, c’est ce que vous savez. Jusqu’à nous, même on gagne, mais on chante, on vaut rien, mais on est qualifiés"

Cette image et sa réaction ont évidemment fait le tour des réseaux sociaux. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il aura fait parler de lui sur et en dehors du terrain.