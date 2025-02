Charleroi assigné en justice par ses propres supporters : "On se sent sali par la plaidoirie"

L'interruption du match contre l'Union lassera décidément des traces à Charleroi. Le litige entre le club et ses supporters est désormais entre les mains de la justice.

Suite aux fumigènes déployés contre l'Union Saint-Gilloise, forçant l'interruption de la rencontre, 63 supporters carolos ont été interdits de stade par le Sporting. Une trentaine d'entre eux a décidé de ne pas en rester là, portant l'affaire devant la justice.

Ce mardi, les plaidoiries ont eu lieu, permettant aux deux parties de répéter ce qu'elles avaient sur le coeur une dernière fois avant le jugement, qui sera prononcé dans un mois.

Un dialogue de plus en plus impossible

Belga relate que Mehdi Bayat a notamment pris la parole : "C'est triste d’en arriver là. On a une relation très émotionnelle avec nos supporters, avec des hauts et des bas, mais il y a un règlement et s’il n’est pas respecté, il faut réagir".

Les supporters présents lui ont répondu : "On se sent sali par la plaidoirie de l’avocat du club. On donne l’impression qu’on est tous des fauteurs de troubles, mais on soutient le club depuis vingt ans".

La fracture entre le club et une partie du public est bien réelle. Les incidents face à l'Union n'en sont que la dernière manifestation, un scénario regrettable, surtout vu le déménagement dans le nouveau stade en ligne de mire.