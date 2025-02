Il n'y a pas que le championnat : la Coupe de Belgique pourrait également subir deux changements majeurs

Ce jeudi, plusieurs propositions de réforme du championnat seront à nouveau sur la table de la Pro League. Mais la Coupe pourrait elle aussi subir quelques adaptations.

Si la Pro League se penche sur le format du championnat jusqu'à s'en donner des maux de tête, c'est avant tout dans l'optique d'alléger le calendrier, que les clubs du top décrivent comme surchargé.

Mais entre le manque à gagner des équipes les plus modestes si moins de matchs devaient être disputés et les intérêts des locomotives de notre football, le compromis pourrait également inclure la Crocky Cup.

Les négociations s'annoncent encore longues

Selon Het Nieuwsblad, deux changements pourraient permettre à la Coupe d'elle aussi valoir moins de matchs à certains. Le premier serait de permettre aux équipes qualifiées pour la Coupe d'Europe d'entrer en lice dans la compétition un tour plus tard que les autres clubs de D1A.

L'autre modification potentiellement apportée serait de faire de la demi-finale et une simple et unique confrontation, en supprimant la manche retour. Plus aucun tour ne comporterait alors de match retour.

Ces deux changements pourraient permettre aux clubs faisant face au calendrier le plus chargé d'enlever jusqu'à deux matchs de leur programme. Mais à l'image des réformes envisagées pour le championnat, cela doit encore être discuté.