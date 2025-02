Un Diable Rouge occupé à livrer la meilleure saison de sa carrière : "Je suis à l'âge de la maturité, avec un entraîneur qui me fait énormément confiance"

Dodi Lukebakio respire la forme à Séville. Il revient sur ses derniers mois en Andalousie.

Il y a une semaine, Dodi Lukebakio a franchi le cap des dix buts avec le FC Séville, ce qui en fait de loin le joueur le plus décisif de l'équipe. Celui à qui on reprochait parfois son manque de statistiques a encore passé un cap cette saison.

"Si c'est la meilleure saison de ma carrière ? Oui. Je ne peux pas l’expliquer. Je pense que c’est un tout. J’ai quand même beaucoup appris dans ma carrière. J’ai eu des hauts et des bas, pas mal de bas, je dirais. Et là, je suis à l'âge de la maturité avec un entraîneur qui me fait énormément confiance", explique-t-il à la RTBF.

Du haut de ses 27 ans, Lukebakio a appris de son parcours sinueux : "Je joue dans le championnat qui, je pense, me correspond le mieux. Plus que là où j’ai pu jouer auparavant. Je suis épanoui et j’arrive à m’exprimer comme je peux".

Séville veut finir en force

Malgré un plan de jeu tourné vers l'offensive, Séville n'est jamais apparu dans la colonne de gauche cette saison. Mais son Diable Rouge a déjà connu des situations plus compliquées, avec parfois même une relégation à la clé : "Ça n’a pas toujours été simple dans les équipes dans lesquelles j’évoluais. On avait aussi des hauts et des bas. Je devais entre guillemets essayer dans les moments durs de sortir du lot. Ça n’a pas toujours été facile mentalement. Mais je suis arrivé à un âge où honnêtement, j’ai pris en expérience et j’arrive à vraiment essayer de faire même la différence quand c’est difficile".

Malgré leur onzième place, les Andalous ne sont qu'à trois points du dernier ticket européen que détient actuellement...le Betis : "Il est important de respecter la situation dans laquelle on est. C’est-à-dire qu’on est en pleine reconstruction. Mais ça fait plaisir de voir qu’aujourd’hui tout est possible et on va essayer de faire tout pour, pourquoi pas jouer l’Europe l’année prochaine". Cela en prend tout doucement le chemin : l'équipe n'a perdu que trois de ses douze derniers matchs (contre le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Atletico Madrid) mais a concédé quelques partages lui la ralentissent encore.