Un fait rare dans le football belge : Vanhaezebrouck tient à féliciter "tous les clubs" pour ça

Hain Vanhaezebrouck n'a pas le compliment facile, et quand il l'a, c'est toujours un peu ironique. Il l'est probablement quand il félicite tous les clubs de Pro League... pour ne pas avoir licencié beaucoup d'entraîneurs cette saison.

"Je tiens à féliciter tous les clubs de D1A", a ainsi déclaré Hein Vanhaezebrouck au Nieuwsblad. Une déclaration étonnante, surtout venant d'un analyste régulièrement piquant dans ses chroniques depuis qu'il a troqué le banc pour la plume et le micro.

Mais Vanhaezebrouck est surtout heureux de voir que cette saison, seuls 6 entraîneurs ont pris la porte en championnat. "Courtrai a licencié deux coachs, mais pour le football belge, c'est un chiffre exceptionnellement bas", poursuit l'ancien entraîneur notamment de La Gantoise et d'Anderlecht.

"Beaucoup moins que les saisons précédentes. Et la saison a commencé avec sept entraîneurs belges et deux "demi-Belges" : Leko et Hasi", pointe également VHZB. "Avec Hubert, Mazzù et Vanderhaeghe, même s'il a été limogé depuis, trois belges ont intégré la D1A depuis, et seul Vrancken a été licencié".

"Et il a été remplacé par un demi-Belge aussi : Danijel Milicevic. Maintenant, nous avons huit entraîneurs belges et trois "presque" Belges. C'est une évolution positive." Mais pourquoi Vanhaezebrouck considère-t-il qu'il est si important qu'il y ait suffisamment d'entraîneurs belges en activité en Jupiler Pro League ?

"Apparemment, les gens d'ici offrent un peu plus de garanties, un peu plus de résultats. Les entraîneurs belges connaissent mieux la difficulté de notre compétition, les médias, les attentes des clubs et des supporters. Il y a plus de stabilité avec des personnes d'ici", conclut-il. Les faits semblent lui donner raison.