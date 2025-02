Un multilive de folie ? Le calendrier de la dernière journée de la phase classique est connu, avec un changement attendu

Comme chaque année, le multilive de la dernière journée de la phase classique du championnat s'annonce passionnant, avec du suspense à tous les étages. Comme d'habitude, la grande majorité des rencontres se disputera simultanément.

C'est ainsi que le dimanche 16 mars, sur le coup de 18h30, sept matchs débuteront en même temps. Vous l'aurez compris, une rencontre a été déplacée.

Il s'agit de Genk - Union Saint-Gilloise, sans doute l'une des affiches les plus alléchantes du programme. Ce choc se disputera la veille, le samedi 15 mars à 20h45.

La Pro League l'a annoncé cette après-midi, justifiant ce changement par un enjeu moindre au niveau du classement autour de cette rencontre. La commission du calendrier a avalisé la décision après concertation avec les autorités locales et le détenteur des droits.

Tandis que Genk est assuré de finir premier de la phase classique (avec au moins un ticket pour la Conférence League en poche), l'Union Saint-Gilloise a sécurisé sa place dans le top 6 grâce à sa victoire à Anderlecht. Pour toutes les autres rencontres, un suspense pourrait encore demeurer lors de l'ultime journée.

Matchday 30 calendar change 🗓️ More about the rescheduling ⬇️



🇳🇱 https://t.co/oGsOGlxZiG

🇫🇷 https://t.co/5q7qXJE4tr#jupilerproleague pic.twitter.com/afvtfykOSh