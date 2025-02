Anderlecht et David Hubert perdent un membre du staff... qui rejoint Ronny Deila : "Je ne pouvais pas refuser, c'est une opportunité unique"

Gauthier Vanderloock, récemment chef de l'analyse vidéo à Anderlecht, part à Atlanta avec effet immédiat. "Si un concurrent au titre en MLS vient vous chercher, c'est que vous faisiez du bon travail", s'est-il réjoui.

Gauthier Vanderloock, arrivé en 2022 en provenance de l'OH Louvain, a commencé comme analyste vidéo des RSCA Futures et a progressé jusqu'à l'équipe première, alors sous la direction de Robin Veldman. Plus tard, il a été confirmé dans son rôle sous Riemer et Fredberg, et est resté après la reprise de l'équipe par Hubert. Son dernier match en tant qu'analyste a été la victoire 1-2 contre Charleroi.

Son passage à Atlanta United, club entraîné par un certain Ronny Deila, s'est fait via le directeur technique Chris Henderson, qui avait déjà participé à l'arrivée de Lionel Messi à l'Inter Miami. "Atlanta est un grand club avec de nombreux supporters, mais attend de remporter le titre depuis 2018. L'ambition est de gagner à nouveau, tout comme à Anderlecht", a-t-il expliqué chez nos confrères de la Dernière Heure.

Une offre impossible à refuser, selon Gauthier Vanderloock

Anderlecht n'a pas cherché à retenir Vanderloock à tout prix. "Ils ne m'ont pas fait une offre folle pour rester. C'était une opportunité unique." Pour l'instant, l'analyste vidéo de l'équipe U18 reprend ses tâches dans le noyau A. Le RSCA compte trois analystes pour l'équipe première, chacun avec son propre domaine de compétence : phases arrêtées, adversaires et l'équipe en elle-même.

Vanderloock souligne qu'Anderlecht, malgré un effectif plus restreint que celui de Bruges, travaille à un niveau élevé. "Le Club Bruges a plus de personnel à temps plein que le RSCA, mais je peux dire qu'Anderlecht est parmi les meilleurs."

"Un exemple : sur le banc, il y a trois ou quatre ordinateurs sur lesquels le staff peut suivre le match avec des images différentes de celles de DAZN, filmées en grand angle. Tous les entraînements tactiques sont filmés avec un drone, c'était l'une de mes tâches."