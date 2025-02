L'Antwerp et ses supporters vont être lourdement sanctionnés après les débordements survenus contre Anderlecht en Coupe de Belgique

Le parquet fédéral a réclamé une amende de 10 000 euros contre l'Antwerp suite aux incidents survenus lors de la demi-finale de la Coupe Croky contre Anderlecht. Des supporters ont lancé des gobelets sur les arbitres, ce qui pourrait également entraîner une interdiction de déplacement.

Le manager de l'Antwerp Sacha Van De Sande a défendu le club devant le parquet fédéral, cette semaine, en raison des événements survenus en demi-finale de la Coupe de Belgique, contre Anderlecht. En quittant le terrain, l'équipe arbitrale a été visée par plusieurs gobelets pleins et à moitié pleins. Cela s'est produit après la carton rouge pour Denis Odoi et l'élimination.

Un juge de touche a été légèrement blessé et a eu besoin de soins. L'arbitre Jasper Vergoote a également remarqué qu'il y avait déjà eu des verres jetés pendant la mi-temps, mais qu'aucun steward supplémentaire n'avait été déployé pour la suite de la rencontre.

L'Antwerp a plaidé pour une sanction plus clémente

Le parquet fédéral a réclamé une amende de 10.000 au Great Old, qui a plaidé pour une sanction plus clémente. Le Matricule 1 a mis en avant les mesures déjà prises, telles que des interdictions de stade pour cinq supporters impliqués. De plus, il y avait des erreurs dans le rapport du délégué de match, y compris un mauvais titre et un mauvais score final (!) L'Antwerp a donc remis en question la valeur probante du rapport.

Le président du Comité disciplinaire a suggéré qu'un signal plus important devait être envoyé aux supporters. Une interdiction de déplacement pour les prochaines rencontres (de Coupe de Belgique ?) pourrait voir le jour.

En outre, Van De Sande a été poursuivi séparément pour ses déclarations après le match. Selon Jasper Vergoote, il a qualifié l'équipe arbitrale de "malade" et de "putain de scandale". Il aurait même eu une altercation dans les vestiaires trois quarts d'heure après le coup de sifflet final. Il risque une suspension d'un match, plus un avec sursis, et une amende de 1.500 euros.

Van De Sande a admis qu'il aurait pu faire preuve de plus de respect, mais a nié certaines déclarations. Il a trouvé étrange de ne pas avoir été sanctionné sur le terrain alors qu'un soigneur d'Antwerp a bel et bien reçu un carton. Le jugement pour ces deux affaires est attendu mercredi ou jeudi.