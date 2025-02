Plus que jamais, le Bayern et Kompany n'auront pas le droit à l'erreur ce week-end : "On apprend tous les jours de l'histoire de ce club"

Ce jeudi, le Bayern Munich fête son 125e anniversaire. Les Bavarois ne pourront donc pas gâcher la fête lors de leur déplacement à Stuttgart, ce vendredi.

Ce week-end plus que jamais, Vincent Kompany n'aura pas le droit à l'erreur sur le banc du Bayern Munich. En effet, le Rekordmeister fête son 125e anniversaire ce jeudi, la veille de son déplacement important à Stuttgart.

"On apprend tous les jours de l'histoire de ce club, on la connaît très bien. On s'en rend compte quand on vient au stade. Quand tant de gens qui ont accompli tant de choses se réunissent, c'est toujours quelque chose de très spécial", a déclaré Vince the Prince en conférence de presse.

"Un déplacement chez le deuxième de la saison dernière n'est jamais évident. Nous sommes uniquement concentrés là-dessus, notre préparation a été optimale car on sait que c'est un match très important pour nous."

Aussi arrivé cet été pour ramener le Bayern au sommet du football allemand, Max Eberl s'est également exprimé positivement quant à sa première saison au Bayern, et la première de Kompany.

"Cette première année a été très excitante, très intense. Avec Olise, nous avons recruté un joueur qui est bon pour le championnat, tandis que les prolongations de Musiala, Davies et Neuer étaient importantes. Nous sommes encore en tête et en Ligue des Champions, la saison est bonne, on verra quel sera le résultat à la fin."