"Si cela ne tenait qu'à moi, ce serait dès le premier jour" : Thibaut Courtois fixe rendez-vous à la presse belge pour tout déballer

Thibaut Courtois s'apprête à faire son retour avec les Diables Rouges contre l'Ukraine. Il souhaite se concentrer sur le sportif mais se sait très attendu.

Le premier rassemblement de l'ère Rudi Garcia sonnera également comme le grand retour de Thibaut Courtois en équipe nationale, un an et neuf mois après sa dernière apparition chez les Diables Rouges.

Le gardien du Real Madrid sait que cela sera un petit événement. Il ne fuira pas ses responsabiltés et annonce déjà qu'il remettra les choses au clair face à la presse. Que ce soit au sujet de son conflit ouvert avec Domenico Tedesco ou sur les coulisses de son retour, nous devrions en apprendre plus.

"Je m'attends à être convoqué lors d'une conférence de presse avant le premier match contre l'Ukraine. Si cela ne tenait qu'à moi, ce serait le premier jour, car je n'ai rien à cacher. La presse pourra alors poser toutes les questions qu’elle souhaite et l’attention pourra alors se porter entièrement sur l’aspect sportif", explique-t-il, dans des propos relayés par De Standaard.

Confiance en Garcia

Courtois joue cartes sur table : "Je n'ai formulé aucune demande pour mon retour. Pas de questions sur qui deviendrait l'entraîneur, pas de questions sur l'entraîneur des gardiens, pas de questions sur les stades où nous jouerions, pas de questions sur le brassard de capitaine, rien".

L'homme aux 102 sélections ne veut pas faire plus de bruit que nécessaire : "Aucune exigence, ce n'était pas nécessaire pour moi. Je voulais juste qu’un entraîneur national soit nommé qui nous aiderait à progresser en tant qu’équipe et à être de vrais gagnants. Et c’est le cas aujourd’hui".