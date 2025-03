🎥 Anouar Ait El Hadj refait parler la poudre, l'Union confirme sa victoire à Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise l'a emporté 4-1 contre Dender. Les hommes de Sébastien Pocognoli reviennent sur le Club de Bruges.

Presque huit mois après le tout premier match du championnat à Dender, l'Union Saint-Gilloise a montré qu'elle avait bien progressé depuis ce 0-0 de l'été. Le mot d'ordre de Sébastien Pocognoli a été parfaitement entendu par ses joueurs avant de finir la phase classique contre le Standard et Genk.

Pourtant, il a fallu attendre une petite demi-heure et un coup franc dévié de Mathias Rasmussen pour voir les Saint-Gillois prendre les devants. Le plus dur était fait : dans la foulée, Anouar Ait El Hadj a marqué son deuxième but de la saison, d'une frappe très propre. Le temps que le VAR infirme la potentielle faute de main de Rasmussen, l'Union menait 2-0 au repos.

ūüęĶ | Pensez-vous que ce but de l'Union SG devait être annulé pour une main ? ūü§Ē‚úč #USGDEN pic.twitter.com/SoClrWGfGK — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 1, 2025

À un point de la deuxième place

Les Unionistes ont poursuivi sur leur lancée en aggravant le score en début de deuxième acte sur un penalty converti par Promise David (53e, 3-0). Dender a toutefois réussi à sauver l'honneur sur corner via Aurélien Scheidler à l'approche du dernier quart d'heure (75e, 3-1).

L'Union a malgré tout eu le dernier mot avec le but du 4-1 signé Mohammed Fuseini, complètement esseulé au petit rectangle dans les derniers instants de la rencontre.

Match sans histoire pour les protégés du Parc Duden : l'Union Saint-Gilloise reprend sa marche en avant, l'équipe profite du partage du Club de Bruges pour revenir à un point de la deuxième place des Blauw en Zwart.