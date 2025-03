🎥 "Je les vois prester, cette nouvelle génération est impressionnante" : un 'ancien' du vestiaire des Diables se montre très confiant pour le futur

En tant qu'ancien de l'équipe nationale, Thomas Meunier se dit confiant quant à l'avenir de la nouvelle génération. L'arrière droit du LOSC est prêt à accompagner les Diables et Garcia dans leur route vers la Coupe du Monde 2026.

Dans un récent entretien avec nos confrères de Pickx + Sport, Thomas Meunier avait évoqué sa hâte de travailler avec Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur des Diables (lire ici). L'arrière droit du LOSC, en tant qu'ancien de l'équipe nationale, estime que lui et d'autres ont encore beaucoup à apporter à ce jeune groupe.

"Le rôle des anciens, comme Romelu, Kevin, Yannick ou d'autres, c'est de mettre les choses à jour et d'expliquer aux plus jeunes qu'il y a eu de bonnes périodes, qu'il y a eu quelque chose et que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain."

"La génération dorée a commencé à sortir entre 2010 et 2012, il a fallu attendre 2018 avant d'obtenir quelque chose. Tout ne vient pas en un jour, et on ne repart pas de zéro. La qualité des jeunes joueurs, comme Doku, Fofana ou Bakayoko, ... C'est impressionnant."

Thomas Meunier séduit par la nouvelle génération des Diables

Thomas Meunier l'a vu de ses propres yeux, il faudra probablement beaucoup de temps avant que cette nouvelle génération n'atteigne son meilleur niveau. Cependant, l'ancien joueur de Bruges, de Dortmund et du PSG assure que cette "nouvelle équipe" a suffisamment de qualités pour réaliser de grandes choses.

"Je les vois prester en club, ils marquent ou font des assists. C'est vrai exceptionnel, les gens ne se rendent pas encore compte du vivier. Tout le monde ne joue pas encore dans des clubs très médiatisés, comme le Real Madrid, le Barça ou Manchester United. Mais il y a énormément de bons joueurs qui vont, dans les années à venir, percer dans les plus grands clubs."