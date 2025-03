Aston Villa en pleine confiance avant le match de Ligue des champions contre le Club de Bruges

Grâce à un doublé de Marco Asensio et une performance solide de Youri Tielemans, Aston Villa a battu Cardiff City 2-0 et se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup. Les Villans abordent leur match contre le Club de Bruges en Ligue des champions avec un moral au plus haut.

Aston Villa a enchaîné les bons résultats ces dernières semaines, malgré une défaite 4-1 contre Crystal Palace il y a quelques jours. Grâce à un doublé de Marco Asensio face à Cardiff City en FA Cup (2-0), les Villans se sont qualifiés pour les quarts de finale et ont confirmé leur regain de forme. Youri Tielemans, l’un des piliers de l’équipe, a également brillé lors de cette rencontre. Le milieu de terrain belge a offert une pré-passe décisive pour le premier but d’Asensio. La recontre face au Club de Bruges en Ligue des Champions est dans la tête de tous les joueurs. Les Belges, qui affronteront La Gantoise ce week-end, devront se méfier d’un Aston Villa en pleine confiance. Asensio, en particulier sera un joueur à surveiller, tout comme Tielemans qui connaît bien le football belge. Aston Villa abordera donc cette rencontre européenne avec un moral d’acier. Pour le Club de Bruges, ce sera un adversaire redoutable, surtout si Aston Villa maintient ce niveau de jeu.