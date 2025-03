Sur un ton différent du Old Firm, les meilleurs amis d'enfance vont s'affronter pour la première fois dans un derby crucial de Pro League : "Dimanche, il n'y aura pas d'amitié"

Le Beerschot contre Malines, c'est aussi un derby anversois marqué d'une forte rivalité entre les deux clubs. Cette fois, une petite touché écossaise vient s'ajouter à l'événement.

Les amis d'enfance Ewan Henderson et Stephen Welsh, qui ont grandi ensemble au Celtic, se retrouveront pour la première fois en tant qu'adversaires ce dimanche. Leur amitié laissera place à la compétition, car sur le terrain, il n'y a pas de place pour le reste.

“Bien sûr, il y a une forme de rivalité entre nous, précisément parce que nous sommes de bons amis", explique Henderson, joueur du Beerschot, dans la Gazet van Antwerpen. “Mais je pense que dimanche, nous entrerons sur le terrain et pendant 90 minutes, nous ne serons pas des amis.”

Son ami et adversaire au KV Malines, Stephen Welsh, est d'accord. “Notre amitié est indépendante de ce match. Nous sommes des professionnels, après tout. C'est un match important pour les deux équipes.”

Malines jouera gros pour s'éloigner de la zone rouge. Welsh ne comprend d'ailleurs pas ce que son équipe fait si bas dans le classement. “Je trouve que la qualité dans notre équipe est si élevée qu'il est étrange que nous soyons si bas. Nous avons bien sûr aussi connu de la malchance avec des décisions arbitrales, par exemple contre Gand à domicile.”

Les deux Écossais sont habitués à jouer des derbys intenses, comme l'Old Firm entre le Celtic et les Rangers, mais la rivalité entre le Beerschot et le KV Malines leur est moins familière. "Je connais surtout le derby entre l'Antwerp et Beerschot. La rivalité entre Beerschot et Malines ne me dit pas grand-chose", conclut Henderson.