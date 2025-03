"Un vrai match allemand" : Vincent Kompany se rapproche de plus en plus du titre avec le Bayern

Vincent Kompany se dit satisfait après la victoire du Bayern contre Stuttgart. Le coach belge peut désormais concentrer son attention sur les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Ce vendredi, le Bayern s'est encore plus rapproché du titre en s'imposant sur le score de 1-3 à Stuttgart. Avec cette victoire, les Bavarois ont onze points d'avance sur le 2e, Leverkusen, qui doit encore jouer sa 24e rencontre de championnat.

"C’était un super match aujourd’hui, un vrai match allemand, et jouer à Stuttgart n’est jamais facile. J’ai vraiment apprécié cette victoire, car Stuttgart était meilleur que nous au début du match," souligne le tacticien belge en conférence de presse.

"Ensuite, nous avons eu cette énorme occasion en première mi-temps. Nous avons pris le jeu en main et en seconde période, nous avons été souvent dangereux. Parfois, les matchs se déroulent ainsi."

Nous avons défendu avec solidité et montré beaucoup de caractère

Une mentalité en fin de rencontre qui a plu à l'ancien Diable Rouge : "À la fin, nous avons défendu avec solidité et montré beaucoup de caractère, ce qui permet de gagner. Bien sûr, notre objectif est de gagner des titres, mais nous voulons simplement être forts en permanence. Le plus important, c’est de continuer sur cette voie et de garder confiance en ce que nous faisons."

Ce succès permet aux joueurs d'être pleinement en confiance avant d'affronter le Bayer Leverkusen en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions mercredi. Le coup d'envoi sera donné à 21h à l'Allianz Arena. Un match qui s'annonce déjà bouillant.