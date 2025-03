Anouar Ait El Hadj lancé à l'Union ? "Avec le ballon dans les pieds..."

L'Union n'a pas failli contre Dender hier soir (4-1). Anouar Ait El Hadj en a profité pour se distinguer avec un but et un assist en première mi-temps.

Ait El Hadj aurait déjà pu/dû ouvrir le score sur un bon travail de Promise David mais n'est pas parvenu à conclure : "Étais-je stressé après cette première occasion ? Non, absolument pas", a-t-il déclaré au Het Nieuwsblad. "J'ai continué et donné tout ce que j'avais pour marquer." Son assist sur coup franc pour Rasmussen a été le fruit d'un moment d'improvisation : "Je voulais d'abord tirer, mais j'ai vu que l'angle n'était pas bon. C'est pourquoi j'ai passé le ballon à Rasmussen".

Son but est arrivé cinq minutes après : "Quand le ballon est venu vers moi, j'ai pensé : magnifique. C'était mon premier but ici au Parc Duden, donc ça fait énormément plaisir".

Malgré quelques performances moindres cette saison, El Hadj est déterminé à monter en puissance : "Je travaille énormément sur mes points faibles, comme ma force dans le duel. Sébastien Pocognoli a toujours été derrière moi et continue à me pousser. Je me sens de mieux en mieux, et avec le ballon dans les pieds je me sens plus calme".

Le ramadan, pas un problème

La rigueur de son entraîneur lui fait du bien, l'expérience de Sofiane Boufal également. Au-delà d'être son premier concurrent, l'international marocain a pris Ait El Hadj sous son aile pour qu'il puisse tirer profit de ses qualités techniques au-dessus de la moyenne.

Autre sujet de discussion après la rencontre, le ramadan qui a débuté ce week-end. El Hadj sait comment concilier son jeûne avec le football. "Il n'y aura pas de difficultés. Hier soir par exemple, nous avons joué tard, donc j'ai pu manger à 18h30, avant le match. Les prochains matches sont également le soir, donc ça ira".