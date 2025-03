"Le président me disait qu'il avait une idée folle" : Rudi Garcia raconte l'un des événements marquants des derniers mois avant son arrivée chez les Diables

Rudi Garcia a déjà eu l'occasion de travailler avec quelques stars du ballon rond comme Eden Hazard, Francesco Totti ou Cristiano Ronaldo. La collaboration avec ce dernier l'a évidemment marqué.

Le CV de Rudi Garcia renseigne quelques lignes intéressantes. Au-delà de ses passages à Naples, Rome, Lille ou Marseille, notre nouveau sélectionneur fait également partie des entraîneurs qui peuvent se targuer d'avoir eu Cristiano Ronaldo sous leurs ordres.

Pourtant, CR7 ne figurait pas dans l'effectif d'Al-Nassr à l'arrivée de Garcia : "Au début, le président me disait qu’il avait peut-être une idée pour le mercato. Il parlait d’une "idée folle". Puis, après il a été obligé de me dire que cette idée folle, c’était Cristiano Ronaldo. Je lui ai dit qu’il pouvait le faire signer quand il voulait ! Même s’il a été critiqué, quand il arrive ça jette un coup de projecteur incroyable sur le club", explique-t-il à Canal +.

Dans une nouvelle dimension

"L’homme et le joueur sont irréprochables. Tout s’est bien passé avec lui, ça a été un joueur assez facile à gérer. Forcément, quand tu as un Francesco Totti à la Roma ou un Cristiano Ronaldo, tu mets d’abord son nom sur la feuille de match et tu fais l’équipe autour. Quand il arrive, tu comprends pourquoi c’est devenu Cristiano Ronaldo", poursuit Garcia.

Le Portugais tirait tout le monde vers le haut : "Il arrive avant tout le monde à l’entrainement, il travaille plus que tout le monde, il reste plus longtemps que tout le monde après les séances pour faire ses exercices… Ce n’est pas une légende tout ça".

Un vrai bonheur pour un entraîneur : "Le mec à 37 ans il restait encore en pleine forme. Il saute un peu moins haut, court un peu moins vite, mais ça reste au-dessus de la moyenne. Au départ, c’est surtout moi qui discutait avec lui'.