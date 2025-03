🎥 Pourra-t-on continuer à se passer de lui chez les Diables ? Alexis Saelemaekers sauve encore la Roma d'un mauvais pas

L'AS Roma l'a emporté 2-1 contre Côme. Le match était pourtant bien mal embarqué.

L'Italie attendait de pied ferme ce duel entre la Roma et Côme pour un match dans le match entre l'ancienne génération d'entraîneurs incarnée par Claudio Ranieri (73 ans), pratiquement deux fois plus âge que Cesc Fabregas (37 ans).

Le match a tourné une première fois en toute fin de première mi-temps, Lucas Da Cunha donnant l'avantage à Côme, pour qui Mërgim Vojvoda et Alieu Fadera ont commencé sur le banc (44e, 0-1).

La Roma n'en finit plus de surprendre en 2025

Mais les Romains sont revenus à l'heure de jeu grâce à leur homme en forme, un certain Alexis Saelemaekers. Après un premier contrôle pour mettre son adversaire dans le vent, l'ancien Anderlechtois a trompé Jean Butez (préféré à Pep Reina) avec la complicité de la barre transversale pour égaliser (61e, 1-1).

Alexis Saelemaekers GOAL contre Como



Scoring in his second straight game, this time off the bench

Plus entré en action depuis novembre 2023, Saelemaekers n'en finit plus de toquer à la porte de Rudi Garcia. Le voici désormais à 6 buts et 3 assists en 11 titularisations en Serie A depuis son retour. L'ailier belge a fait basculer la rencontre : trois minutes plus tard, la Roma se retrouvait en supériorité numérique suite à l'exclusion de Marc-Olivier Kempf.

Les troupes de Claudio Ranieri n'ont pas laissé passer cette aubaine, en inscrivant le 2-1 par Artem Dobvyk dès le début du dernier quart d'heure. Les Romains restent sur un bilan de 27 sur 33 pour dépasser l'AC Milan et revenir à quatre points des places européennes.