"J'ai été parfois dur avec les joueurs" : comment Karim Belhocine a réussi son retour dans le football belge

Les Francs Borains ont pratiquement assuré leur maintien en battant le Lierse. Karim Belhcoine était fier de son groupe après la rencontre.

"Restons prudents. Car, rien n'est fait mathématiquement. Après, il faut reconnaître qu'on a fait un pas de géant vers le maintien. C'était l'objectif que nous nous étions fixés avec la direction lorsque je suis arrivé à la tête de l'équipe", reconnaît Karim Belhocine dans La Dernière Heure.

Avec huit points d'avance sur Seraing, la zone rouge s'éloigne de plus en plus. Karim Belhcoine restait sur deux ans et demi sans club, son retour dans le football belge est un succès.

L'équipe a bien grandi depuis son arrivée : "Nous étions dans une situation compliquée, avec des chiffres difficiles, nous n'avions pas pris un seul point à domicile, et nous occupions la lanterne rouge". Les Francs Borains n'ont perdu que 4 des 13 matchs disputés sous les ordres de Belhocine.

Les Francs Borains se sont repris en main

"Les joueurs ont beaucoup de mérites, car j'ai été parfois dur avec eux. Ils ont beaucoup travaillé et parlé, et ont réussi à créer une osmose dans le groupe. Ils ont compris qu'ils avaient besoin des uns et des autres pour sauver leur équipe et leur club. C'est ce qui est le plus valorisant et le plus beau", explique l'entraîneur.

Le groupe dispose toutefois d'une belle marge de progression : hier encore, la première mi-temps a été très poussive. Mais la deuxième mi-temps face à un candidat au top 6 a montré que les Francs Borains ont encore des ressources à exploiter.