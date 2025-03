L'Olympic Charleroi frappe un grand coup contre Mons, Namur sur sa lancée, Stockay surprend Virton : tous les résultats de D1 ACFF

La première journée des Playoffs de D1 ACFF s'est achevée hier soir. Petit tour d'horizon des résultats.

L'affiche de la soirée était évidemment le match au sommet entre l'Olympic Charleroi (qui voulait reprendre sa première place à Tubize-Braine) et Mons, troisième sur la grille de départ et autre candidat déclaré à la montée en D1B.

Après les deux 0-0 de la phase classique, la première mi-temps s'est montrée tout aussi indécise, mais l'Olympic a fini par faire la différence sur corner par Karl Ndedi juste avant le repos. En deuxième mi-temps, les Dogues ont une nouvelle fois fait le break sur corner, Léandro Rousseau marquant contre son ancien club.

L'Olympic fait la bonne opération

Les Carolos s'imposent 2-0 pour reprendre la tête du classement un point devant Tubize, Mons est repoussé cinq unités derrière. Virton pouvait également profiter de ce résultat pour passer devant les Dragons en cas de victoire à Stockay.

Les Gaumais ont eu des opportunités mais ont manqué de tranchant devant le but, laissant Stockay grandir dans le match. Si bien qu'à 20 minutes de la fin du temps réglementaire, Sekou Koné a inscrit l'unique but de la rencontre. 1-0 pour les Liégeois, Virton manque le coche et reste quatrième, voyant son adversaire du soir se rapprocher.

Il y avait également un match au menu dans le tour final pour le maintien. Les deux premières équipes sur la ligne de départs s'affrontaient lors de ce duel entre Namur et Binche. Les Namurois ont pris le meilleur départ en frappant deux fois en fin de premier acte via Dieudonné Lwangi et Loïc Vander Cammen. Les Unionistes s'imposent 2-0 et prennent un bon départ, sur leur lancée de fin de phase classique.