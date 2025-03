Menacé de quitter le monde professionnel, le SK Lommel va enfin nommer son nouvel entraîneur, plus d'un mois plus tard

La situation à Lommel est dramatique. Alors que le City Football Group a racheté le club dans le but de le conduire en Jupiler Pro League, le "SK" lutte littéralement pour sa survie dans le monde professionnel avec six points d'avance sur le Jong Genk et trois sur Seraing.

Ambitieux, le CFG a rapidement réalisé de lourds investissements dans le nord de la Belgique dans le but de parvenir à ses fins, mais la dette du club s'est surtout élargie de 2 à près de 50 millions d'euros, sans aucun résultat sportif.

Le mois dernier, l'entraîneur Steve Bould a été démis de ses fonctions après une première partie de saison catastrophique. Et sans surprise, son remplaçant viendra aussi du City Football Group.

Selon le journaliste anglais Ben Jacobs, c'est Lee Johnson qui serait en pôle position pour venir s'asseoir sur le banc de Lommel. L'entraîneur anglais vivrait sa première expérience en dehors du Royaume-Uni.

Durant sa carrière, il est notamment passé par Barnsley, Bristol, Sunderland et Hibernian. Son arrivée devrait être officialisée prochainement.

Understand Lee Johnson is close to joining Lommel SK as their new head coach. Announcement expected soon and Johnson will be in charge for the remainder of the season. He previously worked for City Football Group as a coach in the summer and is highly-rated by the group.🇧🇪 pic.twitter.com/M5jy8OLcMs