Un Unioniste de retour en équipe nationale plus d'un an plus tard grâce à ses bonnes prestations au Parc Duden ?

Deviens fan de Union SG! 287 De retour à un excellent niveau depuis quelques semaines, malgré sa récente blessure, Sofiane Boufal aurait attiré l'attention de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, selon certaines sources locales. Le joueur de l'Union pourrait donc faire son retour en sélection. C'est un très joli coup qu'annonçait l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato estival en annonçant la venue de Sofiane Boufal, ancien joueur de Lille, du Celta Vigo et de Southampton. Parti d'Europe et d'Angers au mois de janvier 2023, il avait rejoint le Qatar et Al-Rayyan, club qu'il a quitté librement pour rejoindre le Parc Duden. Victime de son manque de rythme et de la méforme de l'Union en début de saison, Sofiane Boufal a connu une arrivée difficile, mais est monté en puissance au fil des semaines. Sofiane Boufal de retour en équipe nationale marocaine ? Malgré quelques récents pépins physiques, l'international marocain (46 sélections) est de retour à un très bon niveau et a délivré quatre passes décisives, bien qu'il n'ait pas encore pu trouver le chemin des filets. Quoi qu'il en soit, ses performances auraient attiré l'attention de Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, selon les informations du média local @com_analkhabar. Un an et deux mois après sa dernière sélection, lors de la Coupe d'Afrique des Nations début 2024, l'ailier gauche de 31 ans pourrait donc faire son retour avec les Lions de l'Atlas.



