Le coach de l'OL prend une sanction incroyablement sévère après son pétage de plomb : John Textor va-t-il s'en séparer ?

Arrivé il y a un mois à peine à la tête de l'Olympique Lyonnais, Paulo Fonseca ne sera pas resté longtemps sur les bancs français. Après son geste insensé sur un arbitre, il vient de prendre une sanction... de 9 mois.

La scène était incroyable : lors du match entre Lyon et Brest, Paulo Fonseca s'emballait après qu'un penalty ait été sifflé pour Brest. Il prenait alors un carton rouge et le vivait très mal, se ruant vers l'arbitre, Benoît Millot... et se plaçant front contre front avec lui.

Immédiatement, on savait que la sanction qui attendait Fonseca serait terrible. L'entraîneur portugais s'était platement excusé mais il risquait, selon le règlement, une suspension de 7 mois. La commission de discipline a été encore plus sévère que prévu.

Fonseca a en effet été suspendu de banc de touche pour... 9 mois, soit jusqu'au 30 novembre 2025. Il est également interdit de vestiaire les jours de match de son équipe jusqu'au 15 septembre. Cela signifie virtuellement que sa saison est finie, et même que le début de saison prochaine se fera sans lui.

Une sanction incroyablement sévère et ne tenant compte d'aucune circonstance atténuante dans un contexte où l'arbitrage français est fragilisé par de nombreuses déclarations comme celles de Pablo Longoria, directeur sportif de l'OM, qui avait parlé de "corruption".

Paulo Fonseca sert donc d'exemple. On imagine que l'Olympique Lyonnais fera appel de cette sanction très forte. Mais dans le cas où Lyon ne pourra plus compter sur son coach avant fin 2025, on imagine mal John Textor le laisser en poste...