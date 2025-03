Un nouveau rôle pour prolonger la carrière de Kevin De Bruyne ? Deux légendes anglaises déplorent que Guardiola ne l'ait pas envisagé

L'avenir de Kevin De Bruyne à Manchester City est un sujet de discussion clivant en Angleterre. Les analystes Jamie Carragher et Gary Neville ont des opinions divergentes sur ses perspectives.

"Son temps est lentement révolu", déclare Carragher, soulignant que les blessures le gênent de plus en plus. Il voit De Bruyne comme le meilleur joueur de l'histoire de Manchester City, mais voit arriver son départ en MLS ou en Arabie Saoudite à l'issue de la saison. "Nous devons simplement en profiter jusqu'au bout et lui dire merci".

Neville n'est pas d'accord et pense que De Bruyne peut encore jouer à haut niveau pendant des années encore. "Son jeu ne dépend pas de la vitesse, mais de son positionnement et de ses actions décisives", explique-t-il. Selon Neville, KDB peut encore parfaitement performer pendant quelques saisons, tant qu'il a des joueurs énergiques autour de lui.

Un meneur de jeu reculé ?

La discussion porte également sur l'évolution du rôle de De Bruyne sur le terrain. Carragher pensait le voir descendre dans le jeu, à un poste à la Xabi Alonso. "Mais Pep ne lui donne pas ce rôle", observe-t-il.

Neville opine du chef : "Pourquoi ne pourrait-il pas être un Modric, un Scholes ou un Pirlo ?", se demande-t-il. "Ils ont aussi joué plus haut sur le terrain et ont reculé plus tard. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas avec De Bruyne ?", répond l'ancien défenseur de Manchester United.

Carragher mentionne également le tempérament fort de De Bruyne. "Quand ça ne va pas dans son équipe, on le voit. Cela peut vite déborder, comme avec la Belgique", dit-il. Mais il reste élogieux. "Il est l'un des meilleurs que nous ayons jamais vus en Premier League", conclut Carragher. "C'est pourquoi je vais vraiment le remercier pour tout ce qu'il a fait au cours des prochains mois".