Le futur des Diables Rouges... et du KRC Genk ? Rien n'est moins sûr

Mike Penders veut terminer la saison en fanfare avec le Racing Genk. La saison prochaine, il ne devrait plus en porter les couleurs.

L'été dernier, Mike Penders était transféré pour une petite fortune (20 millions d'euros) direction Chelsea alors qu'il n'avait disputé que quelques rencontres. Une énorme pression soudaine sur ses épaules, qui lui a valu un petit passage sur le banc.

Récemment, Penders a retrouvé sa place entre les perches, et son meilleur niveau. Le plan est clair : finir la saison en fanfare avec Genk, où il a immédiatement été prêté par Chelsea. "Je suis en contact avec l'entraîneur des gardiens de Chelsea chaque semaine", révèle le portier limbourgeois dans TVL Sportscafé.

Une preuve de confiance et des grands espoirs placés en lui. "Mon avenir ? Nous n'en avons pas encore parlé. Je me concentre sur la fin de saison avec Genk", assure Penders. "Je vais essayer de tout donner. Nous verrons ce qui se passera la saison prochaine. À Genk, ailleurs ou à Chelsea, nous verrons".

Mike Penders a également été interrogé sur les Diables Rouges, lui qui est présenté par certains comme le "successeur" naturel de Thibaut Courtois - un statut dont on a également affublé Maarten Vandevoordt juste avant lui.

"Quand le moment viendra, ce sera magnifique. Mais je n'ai encore rien entendu à ce sujet. Wait and see", relativise le jeune gardien, qui devrait plus probablement défendre les cages des Espoirs lors des prochaines rencontres.