L'une des surprises de la saison en Pro League ? "Ils auraient toujours dû jouer les Champions Play-offs"

La phase classique approche de son dénouement. Avec deux matches encore à jouer, La Gantoise est presque assurée de terminer à la sixième place... pour la plus grande déception des clubs francophones.

Le week-end dernier, Charleroi a obtenu un partage 1-1 face au Racing Genk. En Wallonie, on aurait aimé voir les Carolos ou le Standard disputer les Champions Play-offs, mais les espoirs se sont plus que considérablement réduits.

La performance des Zèbres a toutefois été appréciée par les analystes de La Tribune, même si l'efficacité offensive des troupes de Rik De Mil était une fois de plus insuffisante pour prétendre à mieux.

"Ils ont été vraiment bons pendant la majeure partie du match", a déclaré Philippe Albert. Pour Cécile De Gernier, le problème était une nouvelle fois clair. "C'est toujours la même chose : leur difficulté à marquer des buts."

Nordin Jbari partageait également ce constat. "C'est la plus grande frustration de la saison. C'est une équipe qui aurait dû être en Champions Play-offs", analysait-il.

Un avis partagé par Stéphane Streker. "Si j'étais fan de Charleroi, je serais fier de l'équipe, de la manière dont ils ont joué et de toute la saison. C'est l'équipe qui a le plus dominé les leaders du championnat, à domicile et à l'extérieur."